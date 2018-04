호날두가 아들 호날두 주니어와 함께 붕어빵 인증사진을 공개했다.호날두는 최근 자신의 인스타그램에 "Me and my boy"라는 글고 사진을 공개했다.사진 속에는 호날두와 아들 호날두 주니어가 프로필 사진을 찍고 있다. 꼭 닮은 외모가 눈길을 끈다.한편 호날두는 호날두 주니어, 이란성 쌍둥이 마테오 에바, 넷째 딸 마르티나를 키우고 있다.