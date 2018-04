김연경의 상하이 경기에 대해서 누리꾼들의 관심이 집중되고 있다.부산일보에 따르면 3일 오후 8시 30분 2017~2018시즌 중국 슈퍼리그 포스트시즌 챔피언결정전 최종 7차전 중국 상하이 루완체육관에서 '상하이 브라이트 유베스트'와 '톈진'의 경기가 진행됐다.특히 김연경 상하이 경기는 국내 생중계가 잡혀 있지 않은 관계로 유튜브, 시나스포츠 상하이 그레이트 스포츠 등의 사이트에서 제공되는 것으로 알려졌다.누리꾼들은 "eo**** 나혼자 산다 팀 갔나?" "wh****** Girls can do anything" 등의 반응을 보여 시선이 집중됐다.