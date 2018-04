'부활절'을 맞아 배우 주원이 SNS 사진이 시선을 집중시킨다.과거 주원은 자신의 SNS를 통해 "Unless you believe, you will not understand"라는 글을 게재했다.특히 그는 십자가 처형 전 겟세마네 동산에서 기도하시는 예수의 모습을 담은 그림을 함께 공개해 눈길을 끌었다.한편 주원은 2015년 SBS 연기대상 대상을 수상한 바 있다.