힙합 보이그룹 몬스타엑스가 '더코드'(THE CODE)의 타이틀 '드라마라마' 활동 이후 약 4개월만에 여섯 번째 미니앨범 '더 커넥트'(THE CONNECT)로 컴백한다.몬스타엑스는 오늘(26일) 각종 음원사이트를 통해 여섯 번째 미니앨범 '더 커넥트 THE CONNECT)'의 전곡 음원을 공개한다.타이틀곡 '젤러시(Jealousy)'는 80년대 음악에서 영감 받은 펑크 R&B 잼 스타일에 하이브리드 트랩과 퓨처 팝이 결합된 곡으로, 모던하면서도 캐치한 후렴구 멜로디와 올드 스쿨 R&B적인 벌스 멜로디가 환상적인 대조를 이루며 귀를 사로잡는다. 좋아하는 사람에 대해 질투하는 남자의 마음을 솔직하면서도 파워풀하게 표현해 몬스타엑스만의 매력을 담아냈다.수록곡에는 몬스타엑스표 파워풀한 힙합과 부드러운 매력이 고루 담겼다. 아날로그적인 록 사운드와 강렬한 드럼비트로 멤버들의 음색과 강렬한 랩이 인상적인 'Destroyer', 힙합과 댄스가 독특하게 뒤섞여 중독성을 자아내는 '폭우', 서정적인 벌스와 파워풀한 후렴을 대비시킨 '미쳤으니까', 이별의 슬픔을 고조시킨 일렉트로 팝 'Lost in the Dream', 원호만의 차별화된 감성을 느낄 수 있는 자작곡 'If Only', 몬스타엑스만의 시그니처인 트랩 사운드와 브라스를 트렌디하게 묘사한 주헌의 자작곡 'Special'까지 이어진다.이번 앨범은 곡마다 뚜렷이 대비되는 특성을 자랑해 몬스타엑스의 폭넓은 콘셉트 소화력을 엿볼 수 있으며 이번에도 역시 주헌과 아이엠이 전곡 랩메이킹을 책임졌고, 원호와 주헌의 자작곡이 더해져 몬스타엑스의 음악성 또한 느낄 수 있을 예정이다.여섯 번째 미니앨범 '더 커넥트'는 전작 '더 코드'에서 이어진 타임워프에 세계관을 넓히는 앨범으로, 몬스타엑스가 그동안 펼쳐온 서사를 확인할 수 있다. 한 층 더 깊어진 이야기와 성숙해진 음악으로 몬스타엑스의 성장을 느낄 수 있다.한편, 몬스타엑스는 오늘(26일) 오후 6시 새 앨범 전곡 음원을 공개하고 당일 오후 8시 네이버 브이 라이브 채널을 통해 여섯 번째 미니앨범 시작을 알리는 컴백쇼 ‘MONSTA X [THE CONNECT] COMEBACK SHOW’를 통해 전 세계 팬들과 만난다.