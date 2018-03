가수 소야(SOYA)의 'All of my life' 여자 버전 커버곡 영상이 화제를 모으고 있다.최근 소야는 공식 유튜브 채널, SNS 계정, 각종 페이스북 음악 페이지를 통해 박원의 'All of my life' 여자 버전의 커버곡 영상을 공개해 20일 현재 21만 뷰 이상의 조회수를 기록,네티즌의 뜨거운 관심을 받고 있다.공개된 영상 속에서 소야는 해 질 무렵 잔잔한 바람에 긴 머리를 날리며 청순하고 자연스러운 모습과 함께 쓸쓸한 분위기를 선보였다. 또한, 쓸쓸한 분위기에 대조되는 시선 집중 미모, 자신만의 특유의 애절한 감성 보컬을 더해 네티즌의 눈과 귀를 사로잡으며 색다른 감동을 선사했다.소속사 GH엔터테인먼트 관계자는 “소야의 가창력을 엿볼 수 있도록 앞으로도 다양한 커버곡으로 팬들을 찾을 예정이니 많은 관심과 사랑 부탁드린다.”고 전했다.한편, 소야는 지난 1월 말 첫 솔로 앨범 'SOYA Color Project Vol. 1 SHOW'를 발표했으며,첫 번째 싱글을 필두로 총 4곡의 음원을 프로젝트 형식으로 준비하고 있다. 현재 오는 4월 중 발매를 목표로 하는 2번째 싱글 앨범 작업 준비에 박차를 가하고 있다.