가수 란이 안방극장에 감수성 짙은 곡으로 물들이고자 한다.란은 16일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 KBS2 일일드라마 ‘인형의 집’ OST ‘위스퍼’를 공개한다.‘위스퍼’는 잔잔한 기타 연주에 부드럽고 감수성 짙은 란의 목소리가 어우러져 진심을 전하는 발라드곡으로 완성됐다. 노래 제목에서 느낄 수 있듯이 연인에게 사랑의 밀어를 속삭이는 듯한 란의 창법이 간결하면서도 인상 짙은 곡 분위기를 보여주고 있다.‘Like the wind what do I know 시간이 가면 갈수록 Nothing gonna change 은은한 불빛 포근한 공기 눈을 보며 말을 해요’라며 둘 만의 공간을 떠올리는 도입부를 지나 ‘Do you whisper of the heart and I pray for you 나의 마음에 귀를 기울여봐요 When I love you. When I miss you The way I feel inside 그대만이 saving all my love’라며 사랑을 고백하는 노래다.수많은 드라마의 타이틀곡을 써온 작곡가 필승불패가 작사.작곡.편곡에 참여한 이 곡은 사랑하는 사람에게 전하는 가슴 따뜻한 이야기가 돋보이는 발라드곡이다.다수의 드라마 OST 가창에 참여해 감성의 울림을 전해준 란은 최근 발표한 싱글 ‘I Feel You All Day’에 이어 OST 신곡 ‘위스퍼’를 통해 편안함을 더하는 창법으로 곡 완성도를 높였다.OST 제작사 더하기미디어 측은 “발표곡마다 서정적이고 감수성 짙은 톤으로 자신만의 목소리 컬러를 보여준 란의 신곡 ‘위스퍼’는 극중 남녀 주인공의 러브테마로 기획된 곡으로 시청자 반향이 기대된다”고 밝혔다.