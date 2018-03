배구선수 김연경이 평창 동계올림픽을 비난하는 누리꾼에 일침을 가했다.최근 김연경의 인스타그램에 한 누리꾼은 "평창올림픽에 대해 어떻게 생각하는가?(what do you think about Pyeongchang Olympic?"라고 질문했다.이어 "더러운가 아니면 더러운가 (dirty or dirty?) 너희 나라는 부끄러운 줄 알라 (shamed on your nations!)"라는 일방적인 비난 댓글을 남겼다.이를 본 김연경은 "여기서 내 나라에 대한 나쁜 말을 적지 말라"며 태극기 이모티콘도 함께 게재해 눈길을 끌었다.한편 김연경은 중국 리그에서 큰 활약을 펼치고 있다.