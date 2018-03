가수 장은숙이 다채로운 무대로 시선을 사로잡았다.9일 오후 방송된 KBS1 '콘서트 7080'에 출연한 장은숙은 매력적인 허스키 보이스와 능숙한 무대매너로 관객들의 호응을 이끌어냈다.이날 방송에서 흰 와이셔츠와 청바지를 입고 무대에 나타난 장은숙은 얼마 전 결성한 CHS밴드와 함께 '춤을 추어요'부터 ', '내 마지막 사랑', 'Call me', 'Fame', 'Holding out for a hero'까지 더욱 풍성한 사운드로 다채로운 무대를 꾸몄다.한편 장은숙은 밴드와 함께 활동을 이어갈 예정이다.