샤인기획이 오는 7월 서울에서 ‘아델 월드투어 in 서울’을 개최하기 위해 세부 일정을 조율 중이라고 밝히면서 팝 팬들이 환호하고 있다.아델(Adele)은 'Hello', "Rolling in the deep' 등을 히트시키며 그래미 어워드 10관왕에 오른 명실공히 '팝의 여왕'이다.국내 내한공연을 추진 중인 샤인기획은 "아델의 국내 팬들을 위한 투어를 추진해온 결과 결국 투어를 확정하게 됐다"며 "아직 조심스럽게 일정을 맞춰가는 중"이라고 알렸다.한편 아델은 지난해 6월 건강상 이유로 투어 일정 자체를 취소하며 팬들에게 아쉬움을 남긴 바 있다.아델의 내한 소식에 팬들은 "아델 내한, 실화냐", "티켓팅 연습하러 갑니다" 등 즐거움을 숨기지 못하고 있다.