초당 22, 25, 60 프레임 영사 시켜 움직이는 이미지 창조55. 애니메이션(Animation)‘숨쉬는 생명’을 뜻하는 라틴어 ‘아니마 anima’에서 유래됐다.만화영화(漫畵映畵), 동화(動畵), 일본에서는 아니메(アニメ)로 널리 통용되고 있다.국제애니메이션 영화협회(ASIFA)는 ‘움직이는 콤마(comma)를 통해 조작된 동작을 창조한 것이며 다양한 기술을 이용해 움직이는 이미지를 창조한 것’으로 풀이해 주고 있다.해외 학자들은 ‘움직임과 변화의 착시 현상을 통해 미세하게 차이가 나는 각각의 이미지를 축적 시킨 장면을 빠르게 진행 시킨 것 the process of making the illusion of motion and change by means of the rapid display of a sequence of static images that minimally differ from each other’으로 정의 내리고 있다.그림 등 움직이지 않는 물체를 스톱 모션으로 촬영한 뒤 이를 1초당 24 프레임씩 영상 시키면 투사 시키는 물체가 살아 움직이는 것처럼 보인다.이런 특성 때문에 영화나 애니메이션 모두 ‘착시 The illusion phenomenon’을 적극 활용한 매체라는 특징을 갖고 있다.‘종이 paper cutouts’ ‘인형 puppets’ ‘진흙 clay figures’ 등을 이용해, 초당 22, 25, 60 프레임을 빠르게 영상 시켜 Images are displayed in a rapid succession, usually 24, 25, 30, or 60 frames per second ‘스톱 모션 stop motion animation’ 혹은 ‘2, 3차원 two and three-dimensional Animation’ 애니메이션으로 제작하고 있다.일본의 데스카 오사무가 탄생 시킨 <아톰>으로 인해 ‘망가 manga’와 ‘아니메’의 영향은 할리우드 블록버스터에서 시도되는 디지털 효과 및 컴퓨터그래픽 제작 기법에 상당한 영향을 준 것으로 공인 받는다.한편 원시 시대 동굴 벽화 등을 애니메이션의 기원으로 보고 있는데 이후 이 장르 발달사의 기념비적 역할을 작품과 업적을 요약하면 다음과 같다.* 상업 영화계에서 첫 번째 애니메이션으로 기록된 것은 프랑스 아티스트(the French artist) 에밀 콜(Émile Cohl)이 손으로 그려 발표한 <판타스마고리 Fantasmagorie>(1908)로 기록되고 있다.* 러시아 출신 블라디슬라브 스타레위츠(Wladyslaw Starewicz)는 최초 인형 애니메이션(the first puppet-animated film) <아름다운 루카니다 The Beautiful Lukanida>(1912)를 통해 이 분야 초기 역사를 개척해 나간다.* 배경과 등장 인물을 여러명의 애니메이터가 팀웍을 이뤄 공동 작업을 해나가면서 이 장르의 발달을 촉진 시킨다.이런 팀웍 작업은 성공한 신문 만화가(a successful newspaper cartoonist) 출신 윈저 맥케이(Winsor McCay)가 주도해 <리틀 네모 Little Nemo>(1911) <공룡 거티 the Gertie the Dinosaur>(1914) <루지타니아의 침몰 The Sinking of the Lusitania>(1918) 등을 잇달아 발표한다.* 1910년대 들어 ‘카툰 cartoons’ 장르가 도래하면서 이를 활용한 단편 애니메이션 제작이 활발해 진다.이 시기 존 랜돌프 브레이(John Randolph Bray)sms ‘셀 에니메이션 특허 patented the cel animation’를 통해 당시 애니메이션 산업을 주도해 나간다.* 1917년 아르헨티나 프로듀서 페데리코 발레(Federico Valle)가 제작한 <아포스톨 El Apóstol/ The Apostle>는 최초 장편 애니메이션이라는 기록을 수립했지만 화제로 소실돼 아쉽게도 문헌상으로만 남아 있는 만화 영화로 남아 있다.* 월트 디즈니 제작, 윌리암 코트렐(William Cottrell), 데이비드 핸드 공동 감독 연출의 <백설 공주의 일곱 난장이 Snow White and the Seven Dwarfs>(1937)는 최초 장편 애니메이션으로 등극된다.* 1958년 한나-바바라(Hanna-Barbara)는 30분 분량의 <허클베리 하운드 Huckleberry Hound>를 TV를 통해 첫 방영 시킨다.* 닉 파크(Nick Park)가 제작을 지휘한 <월레스와 그로밋: 아르담 콜렉션 Wallace & Gromit: The Aardman Collection>(1994)은 합성플라스틱 점토 모형인 ‘플라스티신 plasticine)’을 이용한 스톱모션 애니메이션.전세계적 히트를 기록하면서 ‘영국산 스톱 모션 코미디 애니메이션 a British stop-motion comedy animation’의 진가를 입증 시킨다.* <토이 스토리 Toy Story>(1995)는 ‘컴퓨터 그래픽을 이용한 첫 번째 장편 애니메이션 the first feature-length animated film completely made using Computer this technique’으로 기록된다.* 미야자키 하야오(Hayao Miyazaki) 감독의 <센과 치히로의 행방불명 Sen to Chihiro no kamikakushi>(2001)은 2003년 아카데미 장편 애니메이션(Best Animated Feature)을 수상한 것을 비롯해 국제영화제 출품된 애니메이션 작품 중 최초로 2002년 베를린 국제영화제(Berlin International Film Festival) 그랑프리 ‘황금 곰상 Golden Berlin Bear)을 수여 받는다.* 2008년 기준 애니메이션 시장(In 2008, the animation market)은 684억 달러(worth US$68.4 billion)를 돌파하면서 국경을 초월해 호응을 얻을 수 있는 예술 산업(an art and industry)으로 각광을 받고 있다.-애니메이션 용어* 다면 촬영(multi plan photography): 위치와 거리를 차별화 시킨 여러 셀을 움직여서 촬영한다. 이를 통해 애니메이션의 공, 감각을 부여한다.* 로토스코핑(rotoscoping): 촬영된 실사 그림을 따라 그려 애니메이션을 완성 시키는 것* 실루엣 애니메이션(silhouette): 사물이나 등장 인물의 검은 윤곽의 움직임을 담아내 애니메이션으로 만들어 내는 것.* 픽셜레이션(pixelation): 한 장면씩 움직여서 촬영해 실사 영화와 같은 효과를 얻어낸다.* 핀 스크린(pin screen): 수백개의 핀이 박혀 있는 판을 미세하게 움직여서 높고 낮음에 따라 발생되는 이미지를 촬영해서 애니메이션으로 완성해 나가는 것.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com