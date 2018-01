EXP EDITION(이엑스피 에디션)이 첫 미니앨범 'FIRST EDITION'의 발표 예고로 컴백을 알린 가운데 그들의 공식 인스타그램에서는 새로운 멤버별 프로필 사진이 공개되어 관심을 더하고 있다.프랭키, 헌터, 시메, 코키. 각기 다른 매력을 뿜어내는 네 멤버가 데뷔 앨범인 'FEEL LIKE THIS' 활동 때와는 달리 더 성숙하면서도 세련된 느낌으로 변모한 것.지난 1월 3일 EXP EDITION(이엑스피 에디션)은 그들의 미니앨범 'FIRST EDITION'의 예약판매를 시작하고 뮤직비디오 티저를 공개하는 등 컴백을 알렸다.뿐만아니라 지난해 12월 첫 단독 콘서트 개최와 함께 JTBC 팬텀싱어2로 화제를 모은 시메(Sime)의 솔로 싱글앨범 '모든 걸 다 잃어도(I Found You)'를 발표하는 지속적이고도 열정적인 활동을 이어가고 있다.한편 지난해 봄 데뷔해 종횡무진 활약하며 성공적으로 데뷔 활동을 해온 EXP EDITION의 미니앨범 'FIRST EDITION'은 오는 11일 정오에 발매된다.