전원 비한국인으로 이루어진 최초의 그룹 EXP EDITION(이엑스피 에디션)이 첫 번째 미니앨범 'FIRST EDITION'을 발표한다.오는 11일 정오에 미니앨범을 발표하는 EXP EDITION은 지난 3일 그들의 공식 SNS 채널을 통해 타이틀곡 'STRESS'의 뮤직비디오 티저를 공개하고 인터파크, 교보문고 핫트랙스, 신나라레코드 등 국내 온라인 음반 쇼핑몰에서 예약판매를 시작한 다.지난해 봄 데뷔 앨범 'FEEL LIKE THIS'를 발표하고 각종 방송과 공연, 단독 콘서트, 또 KPOP 신인상 수상에 이르기까지 종횡무진 활약하며 성공적인 데뷔 활동을 해온 EXP EDITION(이엑스피 에디션)이 2018년의 시작과 함께 새로운 모습을 선보이는 것이다.미니앨범 'FIRST EDITION'에는 모두 다섯 곡이 수록되어 있으며 'FEEL LIKE THIS'와 '가라와라(GADAWADA)'에서의 사랑의 주제와 함께 타이틀 곡 'STRESS'를 통해 전하는 자유로의 갈망, 'READY TO GO'를 통해 보여주는 불안과 방황 등 더욱 다양해진 주제의식을 담고 있다타이틀 곡 'STRESS'는 강렬한 신디사이징 사운드와 댄서블한 구성의 곡으로 온갖 스트레스에서 벗어난 진정한 자유로의 갈망을 세련되게 표현하고 있다고 소개했다. 또한 현 음악씬의 트렌드에 걸맞게 EDM, Hip-Hop, Break Beat 등 다양한 음악적 요소들이 조화롭게 녹아들어 있다고 밝히기도 했다.한편 EXP EDITION은 지난해 12월, 데뷔 반년 만에 성공적으로 단독 콘서트를 개최하고 JTBC 팬텀싱어2로 널리 이름을 알리기도 한 멤버 시메(Sime)가 솔로 싱글앨범 '모든 걸 다 잃어도 (I Found You)'를 발표하는 등 여전히 열정적인 활동 선상에 있다.