신인그룹 TRCNG (티알씨엔지)가 컴백 쇼콘을 성공적으로 개최했다.TRCNG는 지난 2일 첫 번째 싱글앨범 'WHO AM I' 발매와 더불어 생애 첫 쇼콘 'TRCNG 1st SHOW-CON- WHO AM I'를 성공적으로 마무리하며 새로운 ‘틴파워’를 선사했다.TRCNG는 이날 쇼케이스에서 신곡 'WOLF BABY(울프 베이비)'와 'UTOPIA(유토피아)' 무대를 최초 공개하며 특유의 파워풀한 에너지와 재치 넘치는 포인트 안무 등 화려한 퍼포먼스를 선보였다.특히, TRCNG는 타이틀곡 '울프 베이비' 무대를 통해 각자만의 특색 있는 늑대 캐릭터를 소화하며 더욱 풍부해진 매력을 뽐내 팬들의 폭발적인 호응을 이끌어냈다.또, TRCNG는 멤버들의 데뷔 전 남다른 과거 이력을 포함해 다양한 활동 비하인드 스토리를 공개하고 팬들과 소통하는 시간을 가지며 자신들의 매력을 선보였다.이에 TRCNG는 “이번 컴백을 통해 많은 분들과 새해 시작을 함께할 수 있어 더욱 의미가 깊다”며 “좋은 모습, 좋은 무대 보여드리기 위해 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.TRCNG의 타이틀곡 ‘울프 베이비’는 아직 어리기만 한 소년들이지만 좋아하는 소녀 앞에서는 내면의 본능이 깨어나 누구보다 강인한 존재로 변한다는 가사를 위트 있게 표현한 일렉트로닉 스윙 댄스곡이며, 멤버 지성과 호현이 랩 메이킹에 참여해 눈길을 끈다.한편, TRCNG는 신곡 '울프 베이비(WOLF BABY)'로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.