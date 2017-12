딘딘이 가수로서의 매력을 뽐냈다.지난 31일 진행된 2017 KBS 연기대상에서는 딘딘이 출연해 드라마 '김과장'의 OST 'Must Be The Money'를 불렀다.배우들이 앉아있는 자리에서 무대를 시작한 딘딘은 완벽한 가창력과 랩실력을 뽐내며 예능에서 보여준 이미지와는 완전히 다른 모습으로 많은 이들을 놀라게 했다.이에 네티즌들은 "딘딘이 노래를 이렇게 잘했나" "예능에서만 보니까 몰랐다" "딘딘 가수 맞구나" "노래 진짜 잘한다 최고다"등의 반응을 보였다.한편 딘딘은 "내년에도 사고 치지 않고 건강하고 한결같은 딘딘이 되도록 하겠습니다. 28살이 되는 만큼 더욱 책임감 있게 행동하겠습니다. 내년에는 꼭 행복하고 부디 건강한 한 해가 되시길 기원하겠습니다"라며 신년인사를 전했다.