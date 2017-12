엄정화가 송년인사와 2018 무술년 새해 인사말을 전했다.엄정화는 30일 자신의 인스타그램을 통해 "올해 정말 수고 많았고 또 즐거웠어."라고 운을 뗐다.그는 이어 "우리 건강하게 멋지게 또 잘 지내요!! 힘내요 우리!!! 시간은 흐르고 우리도 흘러가잖아요. 그 안에서 우리 최대한 즐겁게 지내면 좋겠어요"라고 전했다.또한 "힘주고 응원하면서 그리고 스스로 잘 챙기고 이뻐하면서. 그렇게 살아요 우리"라는 글과 함께 사진 한장을 게재했다.공개된 사진 속 엄정화는 나이가 믿기지 않을 만큼의 미모를 자랑하고 있어 눈길을 끈다.한편 엄정화는 최근 앨범 'The Cloud Dream of the Nine'을 발표하고 활발한 활동을 이어가고 있다.