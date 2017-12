홍정욱 헤럴드경제 회장이 화제의 키워드에 오른 가운데 그의 일상 또한 눈길을 끌었다.그는 최근 자신의 인스타그램에 "30년 넘게 이 도시의 자유와 고독을 사랑했는데 이제 홀로 찾는 뉴욕이 즐겁지 않군요. 취향도 변하나 봅니다. I don’t enjoy being free and alone in NY as much as before. Old habits do die."라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.게재된 사진 속 홍 회장은 뉴욕에서 이어폰을 낀 채 한적한 곳을 거닐며 카메라를 응시하고 있어 눈길을 끌었다.한편 29일 자유한국당 홍문표 사무총장은 홍 회장의 영입에 대해서 의논 중 이라고 밝혔다.