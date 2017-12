신인그룹 TRCNG(티알씨엔지)가 2018년 신곡 'WOLF BABY(울프 베이비)'로 전격 컴백한다.지난 10월 가요계에 혜성처럼 데뷔한 10인조 보이그룹 TRCNG는 지난 22일부터 24일까지 공식 채널을 통해 첫 번째 싱글앨범 ‘WHO AM I’의 멤버별 티저 이미지를 공개하고 본격적인 컴백 시동을 걸었다.오픈된 이미지 속 멤버들은 짙은 메이크업에 날카로운 눈빛으로 카메라를 응시하며 십대답지 않은 무게감을 자아내 팬들의 눈길을 사로잡았다. TRCNG는 이번 티저를 통해 훈훈한 비주얼과 더불어 흡입력 있는 눈빛과 한층 강렬해진 매력을 뽐내며 십대 소년 특유의 귀엽고 소년다운 풋풋한 이미지와는 사뭇 다른 묘한 분위기를 자아냈다.TRCNG의 신곡 ‘WOLF BABY’는 아직 어리기만 한 소년들이지만 좋아하는 소녀 앞에서는 내면의 본능이 깨어나 누구보다 강인한 존재로 변한다는 가사를 위트 있게 표현한 일렉트로닉 스윙 댄스곡이다.이처럼 TRCNG 멤버 지훈, 하영, 태선, 학민, 우엽, 지성, 현우, 시우, 호현, 강민은 오는 1월 개최되는 컴백 쇼콘 ‘TRCNG 1st SHOW-CON 'WHO AM I'’에서 데뷔곡 ‘Spectrum’ 활동 때보다 더욱 깊어진 분위기와 카리스마 넘치는 매력으로 신곡 무대를 최초 공개한다고 밝혀 기대를 높이고 있다.한편 TRCNG의 신곡 ‘WOLF BABY’는 오는 1월 2일 각종 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.