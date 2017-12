가수 이혁이 ‘막영애’ OST로 부드럽고 달콤한 감성을 드러냈다.tvN ‘막돼먹은 영애씨 시즌16’ OST 가창 제안을 받은 이혁은 수록곡 ‘Hey my baby’(헤이 마이 베이비)를 25일 발표했다.신곡 ‘Hey my baby’는 예쁘고 귀여운 아기에 대한 설렘과 사랑의 감정을 담은 노랫말을 아름다운 선율로 표현한 어쿠스틱 미디엄 팝 곡이다.최근 MBC ‘병원선’ SBS ‘사랑의 온도’, ‘의문의 일승’ OST를 잇달아 작업한 이종수 음악감독과 프로듀싱팀 케이던스, 드라마 ‘태양의 후예’ OST에 참여했던 작곡가 Roz가 합세해 공동 작곡했다.아기에 대한 사랑을 서로 교감하듯이 표현한 곡을 이혁은 지금 지금까지 보여준 파워풀 한 고음이 아닌 감미롭고 매력적인 목소리로 산뜻하고 감미로운 느낌을 극대화 시켰다.OST 제작사 더하기미디어 측은 “이혁이 부른 OST ‘Hey my baby’는 극중 영애 부부의 뱃 속 아기에 대한 애틋한 사랑을 담고 있는 노래”라며 “사랑스러운 아기를 향한 달콤하고 설레는 감성을 통해 크리스마스에 어울리는 노래로 호응이 예상된다”고 밝혔다.한편 이혁의 ‘Hey my baby’는 25일 정오 음원 공개됐다.