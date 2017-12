신인그룹 TRCNG(티알씨엔지)가 쇼콘을 전석 매진시켰다.10인조 보이그룹 TRCNG는 2018년 1월 2일 첫 번째 싱글앨범 ‘WHO AM I’로 컴백하기에 앞서 지난 21일 쇼콘 ‘TRCNG 1st SHOW-CON-WHO AM I’ 티켓 예매를 시작했다.특히, TRCNG의 컴백 쇼콘 ‘TRCNG 1st SHOW-CON-WHO AM I’는 예매 오픈 전부터 예매처 사이트의 접속자 수가 폭주, 서버가 마비된 것은 물론, 티켓 오픈과 동시에 전석이 매진됐다.이처럼 데뷔곡 ‘Spectrum(스펙트럼)’을 통해 십대답지 않은 강렬한 카리스마와 실력을 발산한 TRCNG는 그 누구보다 신선하고 유니크한 매력을 지녀 한국과 일본에서의 동시 데뷔를 확정 짓고, 글로벌 루키로서 자리매김하는 등 국내외 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.TRCNG의 첫 번째 싱글앨범 'WHO AM I'는 '나'를 찾아가는 것으로부터 시작되어 아직은 모든 게 서툴기만 한 10대소년들이 자신을 향한 질문을 던지고, 그 답을 찾아가는 스토리를 담아냈으며 이번 컴백 쇼콘에서 신곡 무대를 최초 공개한다고 밝혔다.한편 오늘(22일) 각종 온라인 음반 사이트를 통해 TRCNG의 첫 번째 싱글앨범 ‘WHO AM I’ 예약판매가 시작된다.