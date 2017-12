걸그룹 달샤벳 멤버 세리가 ‘행복을 주는 사람’ 리메이크에 나섰다.세리는 21일 정오 각종 음원사이트를 통해 KBS1 일일드라마 ‘미워도 사랑해’ OST ‘행복을 주는 사람’을 공개했다.세리의 ‘행복이 주는 사람’은 ‘Love my love, My love with you’라는 도입부에 이어 원곡의 감성을 세리 특유의 달콤한 목소리로 이끌어냈다. 세련된 팝코드의 피아노 연주와 기타사운드가 매끄럽게 이어진다.달달한 세리의 목소리가 사랑의 감성을 불러 일으키며 곡의 사이사이에 감각적으로, 징글벨 테마가 삽입되어, 듣는 이에게 신선한 감성을 전한다. 보컬을 받쳐주는 심플한 리듬은 마치 눈길 위에 썰매를 타고 달리는 듯한 기분이 느껴진다.이 곡은 300곡이 넘는 OST 곡을 작곡하며, 수지, 수란, 홍진영, 폴포츠 등 다양한 장르로 사랑받고 있는 작곡가 알고보니혼수상태(김경범)와 서영은, 김경록 등 보컬리스트와 작업하며 곡작업 능력을 보여준 작곡가 김지환이 공동 프로듀싱했다.OST 제작사 더하기미디어 측은 “솔로 활동으로 드라마 OST를 통해 시청자들의 사랑을 받고 있는 달샤벳 멤버 세리의 ‘행복을 주는 사람’은 겨울 추위를 녹이는 크리스마스 러브송으로도 인기가 예상된다”고 밝혔다.한편 ‘미워도 사랑해’는 어려서부터 파란만장한 삶을 살아오다 결국 모든 것을 잃고 새롭게 시작한 시기에 아이러니컬하게 인생의 꽃을 피우는 한 여성을 주인공으로 한 휴먼가족 드라마로 이성열, 표예진, 이동하, 한혜린 등이 출연 중이다.