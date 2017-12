‘더 유닛’ 유나킴과 이수지가 디아크 멤버들과 재회했다.유나킴은 최근 자신의 인스타그램에 “12.16.17 THE TO THE A.R.K. Euna + Yujin + Jane + Suzy ???” 라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속에는 유나킴과 이수지가 같은 디아크 멤버였던 천재인과 정유진과 함께한 모습이 담겼다.특히 사진으로도 전해지는 네 사람의 훈훈한 분위기가 웃음을 자아낸다.한편 유나킴과 이수지는 KBS2 ‘더 유닛’에 출연해 활약 중이다.