뉴이스트 W의 JR이 셀카와 함께 팬들을 향한 애정을 드러냈다.뉴이스트 W(김종현, 곽영민, 강동호, 최민기) 리더 JR이 15일 오후 자신의 인스타그램에 “다들 감기조심하세여!! 요즘 독감이 유행인데 꼭 조심하기”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 JR은 브이자와 함께 귀여운 표정의 셀카를 공개하며 팬들의 설렘을 자아냈으며, 뉴이스트 W 멤버들과 함께한 화보 사진을 같이 업로드해 팬들의 이목을 집중시켰다.특히, JR은 오랜만에 셀카를 공개해 팬들의 큰 관심을 모았을 뿐만 아니라, 사진과 함께 공개한 글로 추운 겨울 팬들을 걱정하는 애정 어린 메시지를 전하는 등 리더 다운 면모를 선보이며 눈길을 사로잡았다.JR의 인스타그램을 본 팬들은 “오빠들도 감기 조심!! 독감 조심!!”, “항상 오빠도 감기 조심해요! 옷 따뜻하게 입기!”, “리더와 멤버들 모두 따뜻이 건강 잘 챙겨요~” 등의 반응을 보이고 있다.한편, 뉴이스트 W는 지난달 29일 일본 요코하마 아레나에서 펼쳐진 ‘2017 MAMA in Japan에서 ‘올해의 발견상(Discovery of the year)’을 수상하는 영광을 안았다.