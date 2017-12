올 겨울 놓치면 안 될 단 하나의 뮤지컬 영화 '위대한 쇼맨'(감독 마이클 그레이시)이 최정상급 뮤지컬 배우 마이클 리, 정선아가 함께한 극중 수록곡 ‘Rewrite The Stars’ 뮤직비디오가 뜨거운 관심을 받고 있다.'위대한 쇼맨'의 아름다운 장면들과 어우러진 마이클 리와 정선아의 앙상블이 담겨 있는 ‘Rewrite the Stars’의 뮤직비디오가 뮤지컬 팬들은 물론 수많은 네티즌들 사이에서 화제다. 뮤지컬 '헤드윅', '노트르담 드 파리', '바람과 함께 사라지다' 등 굵직한 작품 속에서 활약해온 마이클 리와 '안나 카레니나', '보디가드', '위키드' 등을 통해 천상의 목소리를 들려준 정선아는 '지저스 크라이스트 슈퍼스타', '나폴레옹'을 통해 함께 호흡을 맞춘 바 있어 더욱 완벽한 하모니를 들려준다.'위대한 쇼맨'의 O.S.T.인 ‘Rewrite The Stars’는 서로 다른 처지에 놓여있는 남녀 주인공이 이뤄질 수 없는 상황 속에서도 사랑을 꿈꿔보기로 하는 내용이 담긴 곡. 바넘(휴 잭맨)의 쇼 비즈니스 파트너 필립 칼라일 역의 잭 에프론과 무대 위 퍼포먼스 여왕 앤 휠러를 맡은 젠다야의 마음을 표현하는 듀엣 곡으로, 두 사람이 선보이는 공중 퍼포먼스와 함께 곡의 가사가 어우러져 깊은 감성을 느낄 수 있다.이번에 공개된 뮤직비디오와 음원에 대해 네티즌들은 “마이클 리, 정선아 진짜 잘 어울린다! 한 편의 뮤지컬을 본듯하네요!”(조*), “마이클 리, 정선아 목소리 너무 좋고, 영화 속 영상도 아름답네요”(김**), “뮤직비디오 보니까 영화가 더 기대됩니다!”(김**), “뮤직비디오 계속 재생하게 되네요ㅠ 겨울이라 그런지 이런 따뜻한 분위기 좋아요”(이**), “잭 에프론 목소리는 언제 들어도 달달해요!”(인생은***), “명품이다! 노래를 듣고 있으면 장면이 상상됨”(Jess***), “잭과 젠다야 둘 다 너무 좋음!”(Katl***) 등 열띤 반응을 이어가고 있다.이처럼 작품 속 환상적인 O.S.T.를 기대케 하는 올 겨울 최고의 뮤지컬 영화 '위대한 쇼맨'은 쇼 비즈니스의 창시자 바넘의 이야기에서 영감을 받아 탄생한 오리지널 뮤지컬 영화로 오는 20일 개봉한다.