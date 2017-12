이선정밴드가 'I Can Fly'로 완벽한 하모니를 자랑했다.8일 방송된 KBS2 '뮤직뱅크'에 출연한 이선정밴드는 밝고 따뜻한 분위기의 'I Can Fly' 무대를 펼쳤다.이선정밴드의 'I Can Fly'는 지난 11월 발매된 '결혼합니다' 수록곡으로 긍정적인 응원 메시지를 담은 가사가 인상적이다.한편 이날 '뮤직뱅크'에는 BLK, DAY6, KARD, VICTON(빅톤), 구구단, 닉앤쌔미, 더 로즈, 더보이즈, 레드벨벳, 몬스타엑스, 블라블라, 사무엘, 세븐틴, 소울라티도, 아이시어, 유설, 이하린, 장문복X성현우, 태민, 펜타곤, 현아 등이 출연했다.