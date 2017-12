가수 씨엘이 '인생술집'에 출연해 화제를 모으고 있는 가운데 공개한 사진에도 관심이 집중되고 있다.지난 7일 방송된 '인생술집'에 출연한 씨엘은 최근 자신의 인스타그램에 "how i look at french fries"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 씨엘이 턱을 괸 채 카메라를 응시하고 있는 모습이다. 특히 그의 글래머러스한 몸매가 돋보여 시선을 사로잡는다.한편 씨엘이 남다른 입담을 뽐낸 '인생술집'은 실제 술을 마시며 게스트와 토크를 하는 형식의 프로그램이다.