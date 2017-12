EXP EDITION(이엑스피 에디션)이 첫 단독 크리스마스 콘서트를 개최한다.이엑스피 에디션은 오는 22일 오후 7시 라움아트센터 마제스틱 볼룸에서 프리미엄 디너 파티 형식의 첫 단독 '크리스마스 파티 with EXP EDITION'을 연다.이엑스피 에디션은 전원 뉴욕 출신 외국인으로 구성된 최초의 K-POP 그룹으로 지난 4월 17일 데뷔 앨범 ‘FEEL LIKE THIS’로 화려하게 등장한 데 이어 Mnet ‘너의 목소리가 보여 시즌4’에 출연하며 대중의 이목을 단숨에 사로잡은 바 있다. 이후 각종 방송과 공연을 통해 꾸준히 활동해왔으며 최근에는 첫 미니앨범 발표 소식을 전하기도 했다.또한 멤버 시메 코스타가 인기리에 종영된 JTBC '팬텀싱어2'의 최초의 외국인 싱어로 출연해 화제가 됐다. 시메는 동화 속 왕자님을 연상케하는 외모와 놀라운 가창력으로 연일 화제의 중심에 섰다.데뷔 이래 최초로 개최하는 단독 '크리스마스 콘서트'인 만큼 기존의 이엑스피 에디션의 공연 레퍼토리 뿐만 아니라 '산타 클로스 이즈 커밍 투 타운(Santa Clause is coming to town)' '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유(All I want for christmas is you)' 등 크리스마스 분위기 물씬 풍기는 다양한 곡들을 선보일 예정이다.크리스마스 디너 파티 콘셉트로 진행되는 이번 콘서트는 라움아트센터만의 차별화된 프라이빗 공연이다. 콘서트뿐만 아니라 웰컴 리셉션, 셰프 스페셜 크리스마스 정찬코스, 이엑스피 에디션과 함께하는 애프터 파티 등 다채로운 프로그램으로 구성돼 있어 보다 특별한 크리스마스 분위기를 만끽할 수 있다.