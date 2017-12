그룹 방탄소년단이 2일 2017 MAMA 올해의 가수상을 수상했다. 이에 공식 트위터를 통해 글로벌 팬들에게 감사 인사를 전했다.방탄소년단은 2일 "Sorry to forget to say my words in English !!! The glory is all yours. Only you guys deserve this. Thank you so much for all the love. You make me love myself everyday. truly. #aRMy"라는 내용으로 트윗을 올렸다.수상소감에서 영어로 말하는 것을 잊어버린 데 대한 미안함과, 팬들에 대한 감사를 담은 글이다.이에 대해 팬들은 "방탄소년단, 올해의 가수상 수상을 축하한다", "2018년에도 좋은 모습 보여달라"며 축하인사를 전했다.한편 MAMA에서 방탄소년단은 2년 연속 올해의 가수상의 영예를 안았다. 또한 베스트 아시안 스타일 인 홍콩 부문과 베스트 뮤직비디오상을 수상하며 3관왕에 올랐다.