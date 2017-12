그룹 GOT7이 싱그러운 매력이 돋보이는 스페셜 앨범 유닛 티저를 공개했다.JYP엔터테인먼트는 1일 자사 공식 SNS 채널을 통해 GOT7의 새 스페셜 앨범 ‘7 FOR 7 PRESENT EDITION’의 유닛 티저 이미지 3종을 선보였다.해당 티저는 마크와 유겸, JB와 진영, 잭슨과 영재 그리고 뱀뱀으로 나뉜 유닛 포토로 각 멤버들의 해사한 매력을 담아냈다. GOT7은 알록달록한 과자와 함께 편안한 분위기 속에서 콘셉트 포토 촬영을 진행하고, 생기발랄한 표정을 드러내 눈길을 끌었다.최근 GOT7은 새 앨범 ‘7 FOR 7 PRESENT EDITION’ 발매 소식을 전해 팬들의 기대감을 높였다. 앨범 ‘7 FOR 7 PRESENT EDITION’은 GOT7이 지난 10월 10일 발매한 앨범 ‘7 FOR 7’의 연장선으로, 항상 GOT7을 응원하는 팬클럽 ‘아가새(I GOT7)’를 향한 선물 같은 음반이 될 전망이다.GOT7은 지난 3월 미니앨범 '플라이트 로그:어라이벌(FLIGHT LOG:ARRIVAL)’ 발매 이후 7개월 만에 앨범 ‘7 FOR 7’을 통해 7인의 완전체로 컴백해 화제를 모았다. ‘7 FOR 7’에는 리더 JB(Defsoul)의 자작곡인 타이틀곡 ‘You Are’를 비롯해 멤버 전원이 앨범 전곡 작사, 작곡에 참여한 트랙이 담겨 무한한 성장을 표현했다.’7 FOR 7’은 국내뿐만 아니라 해외에서도 많은 사랑을 받았다. 해당 앨범은 가온차트 43주차 앨범차트 부문에서 1위를 기록하고, 해외 17개 지역 아이튠즈 앨범차트 정상을 차지한 바 있다.또한 GOT7은 지난 달 26일 ‘니가 하면' 뮤직비디오로 유튜브에서 1억뷰를 달성해 주목을 받았다. 올해 3월 ‘딱 좋아(Just right)’ MV가 1억뷰를 돌파한 데 이어 '니가 하면' MV를 통해 유튜브서 1억뷰 MV를 2개 보유한 팀이 돼 글로벌 대세돌의 인기를 재입증했다.한편 GOT7의 새 스페셜 앨범 ‘7 FOR 7 PRESENT EDITION’은 현재 각종 온라인 음반 사이트를 통해 예약 판매를 진행 중이며 오는 7일 발매된다.