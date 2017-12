배우 이동욱의 해외 팬미팅 ‘For My Dear’ 투어 화보집이 출시돼 팬들의 기대를 높이고 있다.소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 1일 “오는 20일, 이동욱의 해외 팬미팅 현장 및 비하인드 사진이 담긴 ‘For My Dear_이동욱 화보집’이 정식 발매된다. 4일부터 19일까지 온라인 서점에서 예약 판매가 실시될 예정”이라고 전했다.이동욱은 지난 3월 서울을 시작으로 싱가포르, 홍콩, 인도네시아, 태국, 일본, 대만까지 약 4개월 동안 7개 도시에서 ‘For My Dear’ 아시아 투어를 성공적으로 개최했다. 특히 이번 아시아 투어에서는 이동욱을 향한 현지 언론사들의 열띤 취재 경쟁이 펼쳐졌으며 그가 가는 곳곳마다 팬들의 환호가 끊이지 않아 그 인기를 실감할 수 있었다.‘For My Dear_이동욱 화보집’에서는 약 320페이지에 달하는 아시아 투어 현장 및 비하인드 사진이 수록되어 있다. 사진과 더불어 이동욱의 진솔함이 엿보이는 인터뷰와 팬미팅 현장 메이킹 DVD도 구성되어 있다.한편 이동욱은 최근 매달 12일 V앱 및 V LIVE 채널에서 진행하는 ‘랜선 심야 데이트-On the air’로 팬들과 만나고 있다.