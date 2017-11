에몬이 3년 만에 솔로 앨범 발매를 앞두고 30일 선공개 캐롤 음원 '숨 쉬듯 크리스마스' 등 2곡을 공개했다.에몬은 선공개 캐롤곡 '숨 쉬듯 크리스마스'는와 '크리스마스 박스(Christmas box)'를 음원 형태로 먼저 발매한 후, 12월 7일 기존 캐롤들을 자신만의 스타일로 재편곡해 수록한 앨범 200장을 한정판으로 제작해 발매한다.타이틀곡 '숨 쉬듯 크리스마스'는 마치 해외 신스팝을 연상시키는 겹겹이 쌓인 기타들과 신디사이저, 위에 쏟아지는 부드러운 보컬 톤이 인상적인 곡이다. 곁에 없는 이에게도 마치 숨 쉬듯 크리스마스가 축복으로 다가가길 바라는 마음을 담은 노래로, 마치 사람들이 겨울 공기를 마시며 벅차게 달려나가는 풍경을 연상하게 한다.서브타이틀인 '크리스마스 박스'는 어쿠스틱한 질감을 한층 살려 사랑하는 이들에게 장난스럽게 크리스마스 선물을 숨겨두곤 살며시 마음을 전하는 달콤한 크리스마스의 이야기를 담고 있다.이외에도 'Do you hear what I hear', 'Have yourself a merry little christmas' 등 오랜 시간동안 사랑받고 있는 캐롤들이 아카펠라 등 기존의 형식을 무너뜨리고 에몬의 스타일로 재편곡돼 있어 듣는 재미를 향상시킨다.특히 이번 앨범의 모든 악기들을 에몬이 전부 연주했다. 한정판 CD에는 그가 사용한 악기와 소스, 장비들을 공개하고 있어 마니아들에게는 또 하나의 재미를 선사할 것으로 기대된다.에몬은 홍대 인디씬에서도 레코드를 열심히 구매하는 청자로 알려져 있기도 한데, 음원 위주의 음악시장에 대한 아쉬움을 가진 청자들을 위해 한정판을 제작했다고 한다.에몬은 "한 해 동안 거리가 가장 아름다운 빛으로 가득 차는 순간이 크리스마스라고 생각했고 오랜 시간 기다려주신 팬 분들을 위해 크리스마스를 계기로 마음을 전달하고 싶은 마음이 강했다. 이번 앨범 작업은 지금까지 작업 했던 그 어떤 곡들보다도 시간이 많이 걸렸는데, 그만큼 많은 분들께 들려드릴 수 있는 기회가 되었으면 좋겠다. 제 자신이 개인적으로 힘든 시간들을 보내며 음악 활동을 중단했던 시간도 있었는데, 어딘가에서 자신의 꿈을 이루는 과정에서 지치고 힘겨우신 분들께도 조금이나마 위로가 되었으면 좋겠다고 생각하여 공들여 제작했다"고 앨범 발매 소감과 과정을 밝혔다.한편 에몬은 유려한 기타연주와 섬세한 가사들로 사랑 받는 포크 싱어송라이터이자 연주, 편곡자, 프로듀서로도 다수의 앨범에 참여하고 있는 뮤지션. 리듬감 있는 포크 블루스부터 부드러운 발라드 넘버를 함께 갖춘 깊이 있는 노래를 선사한다는 평이다.