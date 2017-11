가수 윤지훈이 시청자들에게 사랑 감정을 전한다.윤지훈은 28일 오후 6시 음원사이트를 통해 MBC 예능드라마 ‘보그맘’ OST ‘Mr. Crazy’를 공개한다.‘Mr. Crazy’는 ‘고장났어 머릿속 어딘가에 그녀 하나가 들어와서 내 모든 신경을 마비시켜 내 삶이 허물어져 모든 게 엉망이 되었는데 그녀만 아름다워 난 지금 그녀에게 미쳤어’라는 가사에서 엿볼 수 있듯이 극중 주인공 최고봉(양동근 분)과 보그맘(박한별 분)의 러브스토리 전개를 그리고 있다.이어 ‘I know I'm mr. crazy i know I'm mr. crazy 나에겐 그녀만이 세상의 전부인거야 날 욕해도 I crazy in love 사랑이 아니라 한대도 세상이 우릴 비난해도 멈출 수는 없어’라며 변함없는 사랑을 약속하는 러브송으로 만들어졌다.드라마 ‘병원선’, ‘사랑의 온도’ 등 드라마 OST로 유명세를 떨치고 있는 이종수 음악감독과 프로듀싱 팀 케이던스가 한데 뭉쳐 내놓은 달달한 미디움 메이저팝 스타일의 곡으로 시청자 호응을 얻을 것으로 기대된다.OST 제작사 더하기미디어 측은 “화려한 카메오진과 숨겨진 패러디 장면들이 시청자들에게 재미를 안겨주고 있는 드라마 ‘보그맘’의 큰 줄기를 이루고 있는 최고봉과 보그맘의 사랑구도가 더욱 관심을 모으며 러브테마곡을 추가 공개한다”고 밝혔다.