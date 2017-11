배우 유아인과 설전을 벌인 연습생 한서희가 ‘페미니스트’ 티셔츠로 다시금 주목받고 있다.한서희는 최근 대마초 혐의 조사를 위해 서울고등법원 항소심에 출두했다. 당시 그는 명품 의상을 착용하고 나와 구설에 오른 바 있다.한서희는 정장 속에 ‘우리는 모두 페미니스트가 되어야 한다(We should all be feminists)’라고 적혀 있는 하얀색 티셔츠를 착용해 시선을 사로잡았다.페미니스트는 성 차별적이고 남성 중심적인 시각 때문에 여성이 억압받는 현실에 저항하는 여성해방 이데올로기를 일컫는다.한서희는 이후 자신의 인스타그램의 라이브 방송을 통해 “페미니스트가 된 지는 1년이 됐다”고 자신이 ‘페미니스트’ 임을 고백해 눈길을 끌었다.한편 한서희는 지난 27일 다시 한 번 유아인을 저격하는 글을 게시했다.한서희, 유아인은 SNS를 통해 끝없이 설전을 벌이고 있어 논란을 일으키고 있는 상황이다.