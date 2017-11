가수 길건이 ‘보그맘’ OST에 참여했다.MBC 예능드라마 ‘보그맘’ OST 가창 제안을 받은 길건은 수록곡 ‘Love is love’ 녹음을 마치고 24일 음원을 공개한다.길건의 성숙한 감성의 깊이가 엿보이는 가창력을 바탕으로 한 신곡 ‘Love is love’는 브리티시 팝에 기반을 두고 만들어졌다. 피아니스트 김지환의 세련된 피아노 연주와 말하듯이 속삭이는 길건의 보이스가 하나가 되어 곡은 시작된다.보컬 사이사이를 어쿠스틱 기타의 선율이 채워주며 후렴구의 ‘love is love is love’로 반복되는 테마를 풍부한 코러스 라인이 감싸주고 있다. 사랑하는 사람에게 고백하듯이 부르는 길건의 세련된 창법을 느낄 수 있는 노래다.이 곡은 작곡가 알고보니혼수상태(김경범)와 김지환, 이진실이 공동작업을 통해 완성했다. 이들이 속해있는 프로듀싱팀 플레이사운드는 최근 엠넷 ‘더마스터’에서 가수 최백호의 프로듀서로 소개돼 화제를 모았다.OST 제작사 더하기미디어 이성권 대표는 “이번 OST 신곡은 댄스가수 길건이 색다르게 접근한 팝발라드로 의미를 두고 있다”며 “추운 겨울 따뜻한 감성이 느껴지는 길건 특유의 보컬 매력을 느낄 수 있을 것”이라고 밝혔다.한편 길건의 ‘Love is love’는 24일 오후 6시 음원사이트에서 공개된다.