배우 박보검이 '2017 MAMA' 호스트로 확정된 가운데 공개한 근황 모습이 눈길을 끈다.'2017 MAMA'에 출연하는 박보검은 최근 자신의 개인 SNS 계정에 "So encouraged by the passion and love of my fans in Jakarta. I'm a blessed man! Really appreciate it!"라는 글과 함께 짧은 동영상을 게재했다.공개된 영상 속 박보검은 훈훈한 외모를 자랑하며 장난기 가득한 표정을 짓고 있다. 특히 작은 얼굴과 뚜렷한 이목구비로 조각같은 비주얼을 자랑해 감탄을 자아낸다.한편 박보검이 호스트로 참석하는 '2017 MAMA'는 오는 25일부터 12월 1일까지 진행된다.