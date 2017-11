격동의 시대를 알려주는 바로미터‘뉴스릴은 20세기 초기 유행했던 짧은 다큐멘터리 형식의 필름newsreel is a form of short documentary film prevalent in the first half of the twentieth century’으로 정의되고 있다.‘뉴스, 시사 사건, 토픽 흥밋거리가 주요 아이템 news, current affairs and items of topical interest’으로 선정돼 극장, 강당 등 여러 사람이 동시에 관람할 수 있는 공개 장소에서 상영된다.1950년대 TV가 출현하기 이전에 극장 관객들은 ‘뉴스릴’을 통해 다양한 소식을 접하게 된다.‘뉴스릴’은 * 영화 촬영 테크닉 및 영상 구도 스타일에 영향 * TV 뉴스 탄생의 발판 * 관객들에게 세상 돌아가는 소식을 제공 * 시대 상황에 대한 이해도를 넓혀 주는 정보 제공 역할을 해낸다.이런 특성 때문에 ‘뉴스릴’은 오늘날 한 시대의 역사 및 문화의 중요한 사건을 담은 영상 자료로 가치를 인정 받고 있다.1911년 찰스 파데(Charles Pathé)에 의해 시작된 ‘파데 뉴스’는 수탉이 우는 로고가 특징.초창기에는 40초-90초 분량으로 5-6개의 뉴스가 제공됐다.정치인, 유명 인사들의 동정을 비롯해 정부 정책 홍보 자료, 이색 풍습 등에 대한 토픽이 주로 담겨졌다.매체 영향력을 간파한 구 소련의 지도자 레닌은 볼세비키 정책 이념을 홍보하기 위한 ‘키노 프라우다 Kino Pravda’를 1922-25년까지 제작, 상영한다.2차 대전 당시 뉴스릴은 전쟁 상황을 후방 국민들에게 제공하는 유용한 매체로 각광 받는다.1927년 워너 브라더스가 <재즈 싱어>를 개봉하기 직전 경쟁사인 20세기 폭스는 ‘무비톤 Movietone’을 ‘뉴스릴’ 전문 매체로 발족 시킨다.이후 뉴스 배경 음악 개발, 아나운서의 차분한 설명, 국내외 뉴스, 스포츠, 최신 개봉작, 스타 동정 등을 담아 폭발적 호응을 얻는다.이 덕분에 ‘뉴스릴’은 관람료를 받고 상영되는 수익 모델로 발전된다.1935-51년까지 장수 인기를 누린 ‘마치 오브 타임 The March of Time’은 극장에서 상영된 뉴스릴 중 가장 많은 대중적 호응을 얻은 프로그램이다.루이스 드 로치몽(Louis de Rochemont), 리차드 드 로치몽(Richard de Rochemont) 형제가 제작, 대본을 작성한 ‘마치 오브 타임’은 웨스트브룩 반 부리스(Westbrook Van Voorhis)의 차분한 목소리 내레이션이 뉴스릴의 공정성을 각인 시켜 주는데 공헌한다.차분한 목소리로 상황을 설명하는 스타일은 오손 웰즈의 <시민 케인 Citizen Kane>(1941) 오프닝에서 원용된다.<마치 오브 타임>은 1937년 ‘아카데미 명예상 an Academy Honorary Award in 1937’을 수여 받는다.‘마치 오브 타임’은 극장 개봉용 다큐멘터리 시리즈로 발전하는 동시에 TV 뉴스 시리즈 <유럽 탐험 Crusade in Europe>(1949)이 연속 제작돼 ‘피바디 상 a Peabody Award’ ‘에미 상 Emmy’ 등을 수여 받는다.이경기(영화칼럼니스트) www.dailyost.com