11일 JTBC '믹스나인' 에 출연한 JYP 연습생 신류진이 양현석은 물론 동료 연습생들의 찬사를 이끌어내며 화제에 올랐다.신류진은 JYP 연습실을 찾은 양현석 앞에서 'Look What You Made Me Do'에 맞춰 춤을 췄다. 도입부터 강렬한 표정연기로 연습생들의 감탄사를 이끌어냈다.오디션 무대를 지켜본 박진영 역시 "(춤을 추는) 그 와중에 표정이 살아있었다는 게 자랑스럽네요"라고 평했다.양현석과 함께 심사에 참가한 승리도 "역시 JYP 네요"라며 실력을 인정했다.한편 신류진은 방탄소년단의 뮤직비디오에 참여하면서 얼굴을 알렸다. "JYP대표로 참가했으니 TOP9 안에는 들어야죠"라는 당찬 포부를 전하기도 했다.