신인 그룹 TRCNG가 데뷔 앨범 ‘NEW GENERATION’ 트랙리스트를 공개해 데뷔에 대한 기대감을 높였다.TS 엔터테인먼트의 신인그룹 TRCNG(티알씨엔지)는 지난 27일 정오 공식 채널에 데뷔 첫 미니앨범 ‘NEW GENERATION(뉴 제너레이션)’의 트랙리스트와 10대들의 풋풋함이 감도는 멤버 10명의 단체 이미지를 공개했다.소속사에 따르면 TRCNG의 첫 미니앨범 ‘뉴 제너레이션’은 웅장한 시네마틱 사운드와 트랩 비트의 조화가 돋보이는 타이틀곡 ‘Spectrum(스펙트럼)'을 포함해 총 여섯 곡이 수록됐다.타이틀곡 '스펙트럼'은 멤버 지성과 호현이 랩 메이킹에 참여한 곡으로, 빛으로 태어난 10명의 소년들이 모여 TRCNG만의 색으로 세상의 어둠을 밝히겠다는 가사가 인상적인 힙합 댄스곡이다.수록곡 ‘Ray Of Light’는 도입부의 강렬한 비트가 인상적인 인트로 곡이며 서정적인 기타 사운드와 TRCNG 멤버들의 부드러운 보컬이 더해진 팝 발라드곡 ‘My Very First Love’, 세련된 신스 사운드가 인상적인 ‘I'm The One’과 ‘Don't Stop The Dancing’이 담겼다.마지막으로 새로운 꿈을 가지고 세상을 향해 걸어가는 소년들의 희망찬 이야기를 담은 ‘0 (Young)’까지, 다양한 장르의 여섯 곡으로 구성되어 풍성함을 더한 이번 앨범은 TRCNG 멤버들의 남다른 음악적 스펙트럼과 소화력, 뚜렷한 개성을 엿볼 수 있다.한편 팀명만큼이나 당차고 에너지 넘치는 TRCNG는 오는 10월 10일 데뷔를 앞두고 있다.