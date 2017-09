영화 '킹스맨2'에 출연한 배우 태런 에저튼이 사진을 공개해 눈길을 끈다.태런 에저튼은 최근 자신의 트위터에 "Totally casual. Nothing to see here. #Kingsman"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속에는 '킹스맨2'에서 열연을 펼친 태런 에저튼과 마크 스트롱의 장난기 가득한 모습이 담겨 있다. 특히 훈훈한 비주얼로 엽기적인 표정을 지은 태런 에저튼의 모습이 시선을 사로잡는다.한편 스파이 액션 블록버스터 '킹스맨2'는 27일 개봉해 전국 극장가에서 만날 수 있다.