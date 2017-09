그룹 GOT7이 새 앨범의 트랙리스트를 공개해 팬들의 관심이 집중되고 있다.JYP엔터테인먼트는 26일 0시 자사 공식 홈페이지 및 각종 SNS 채널을 통해 GOT7 새 앨범 ‘7 for 7’의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 GOT7은 리더 JB가 작사, 작곡한 ‘You Are’를 타이틀곡으로 컴백을 확정했다. 뿐만 아니라 총 7트랙의 앨범 전곡 크레딧에 멤버 전원이 이름을 올려 고른 음악적 참여도를 드러냈다.해당 트랙리스트는 GOT7 멤버들이 한 곳을 향해 나아가는 뒷모습을 담아냈다. 이와 함께 리더 JB(Defsoul)의 자작곡이자 신보 타이틀곡 ‘You Are’를 비롯해 영재(Ars)가 작사와 작곡, 뱀뱀이 작사에 참여한 'Moon U', JB의 자작곡 ‘Teenager’, 진영의 자작곡 ‘Firework’, 뱀뱀이 작사와 작곡에 참여한 ‘Remember You’, 유겸의 자작곡 ‘내게’, 잭슨과 마크 그리고 뱀뱀이 작사에 참여한 ‘Face’까지 일곱 곡의 크레딧을 공개해 음악적으로도 더욱 성장하며 전진하는 GOT7을 예고했다.특히 JB는 지난 7월, 5년 만에 컴백한 JJ프로젝트의 앨범에서 작사, 작곡에 참여해 음악적 역량을 과시한 데 이어 이번에는 GOT7 앨범 중 최초로 타이틀곡 작업을 통해 물오른 싱어송라이터로서의 재능을 뽐냈다.GOT7이 7인의 '완전체'로 컴백하는 것은 지난 3월 미니앨범 '플라이트 로그:어라이벌(FLIGHT LOG:ARRIVAL)’ 발매 이후 7개월 만이다. GOT7은 2016년 3월 곡 ’FLY’로 '플라이트 로그’ 시리즈의 출발을 알렸다. 이어 지난해 9월 강렬한 에너지를 담은 곡 ‘하드캐리’를 거쳐, 올해 3월 남성적 강인함과 세련된 사운드가 결합된 ‘Never Ever’를 선보이며 1년에 걸친 3부작 시리즈를 완성시켰다.'플라이트 로그:어라이벌’은 가온차트와 한터차트에서 3월 앨범차트 정상을 차지했고, 2017년 상반기에 33만 장 이상 판매고 돌파라는 호성적을 거두며 GOT7을 가요계 대표 남성 아이돌 그룹 자리에 올려놓았다. 또한 빌보드 월드앨범차트 부문에서 1위에 4차례나 올라 K팝 그룹 중 이 차트에서 가장 많은 1위 기록을 수립한 팀으로 빌보드의 주목을 받았다.올해 그룹, 유닛, 솔로 등 성공적인 다각화 활동으로 시너지 효과를 발휘하며 완전체 컴백 분위기를 예열한 GOT7이기에 7개월 만의 신보에 가요계의 귀추가 집중되고 있다.지난 25일 새 미니앨범 ‘7 for 7’의 스케줄 어나운스먼트를 공개한 GOT7은 멤버별 개인 티저뿐 아니라 앨범 티저 이미지, 리릭 비디오 티저, MV 티저, 앨범 스포일러, 쇼케이스 개최 등 컴백과 관련한 다양한 콘텐츠를 선보일 것을 예고해 완전체 컴백을 기다린 팬들의 기대감과 궁금증을 높이고 있다.한편 GOT7의 타이틀곡 ‘You Are’을 포함해 새 앨범 ‘7 for 7’에 수록된 신곡의 음원들은 10월 10일 정오 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.