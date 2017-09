그룹 갓세븐(GOT7)이 오는 10월 10일 새 앨범 '7 for 7'를 발매하고 7개월만에 7인 완전체로 컴백한다.JYP엔터테인먼트는 25일 0시 자사 공식 홈페이지 및 GOT7 SNS 채널을 통해 갓세븐의 컴백을 알리는 스케줄 어나운스먼트 티저 이미지를 공개했다.이번 스케줄 어나운스먼트 티저 이미지는 갓세븐의 새 앨범명 '7 for 7'을 비롯해 26일 트랙 리스트, 27일~28일 앨범 티저 이미지, 29일 리릭 비디오 티저, 30일부터 내달 6일까지 이어지는 멤버별 개인 티저, 이후 MV 티저, 앨범 스포일러, 쇼케이스 개최 등 갓세븐의 컴백과 관련한 다양한 콘텐츠 공개 스케줄을 담고 있다.또한 어슴푸레한 빛을 뒤로 하고 있는 멤버들의 실루엣을 선보여 새 앨범 비주얼 콘셉트에 대한 기대감도 높였다.갓세븐이 7인의 '완전체'로 컴백하는 것은 지난 3월 미니앨범 '플라이트 로그:어라이벌(FLIGHT LOG:ARRIVAL)'을 발매하고 타이틀 곡 '네버 에버(Never Ever)'로 활동한 이후 7개월 여만이다.2016년부터 올해 3월까지 1년에 걸친 시리즈 '플라이트 로그' 3부작을 성공적으로 완성시킨 갓세븐이 오는 10월 새 앨범 '7 for 7'으로는 또 어떤 새로운 이야기를 전개하고 인기가도를 이어갈지 귀추가 주목된다.앞서 갓세븐은 지난 20일 감각적인 사운드를 배경으로 삼각형의 금속 펜던트 7개가 모여 칠각형 로고가 되는 모습을 그린 티저 영상을 공개해 많은 팬들의 궁금증과 기대감을 증폭시켰다.한편 갓세븐의 새 앨범 '7 for 7'은 10월 10일 선보일 예정이다.