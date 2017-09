빅뱅 멤버 탑과 대마초를 피운 혐의로 재판을 받은 한서희가 SNS 라이브 방송을 통해 자신이 페미니스트임을 밝혀 화제인 가운데, 페미니스트 연예인들이 관심을 모으고 있다.우리나라 연예인 중 페미니스트를 떠올리면 생각나는 사람은 방송인 김숙이다. ‘가모장숙’ ‘숙크러쉬’ ‘갓숙’ 등의 별명을 얻은 김숙은 가부장을 미러링한 가모장 캐릭터로 많은 사랑을 받았다.배우 김서형은 한 매체와의 인터뷰에서 “‘여배우’라는 말은 쓰지 않고 싶다”고 밝혔다. 또 배우 이주영은 자신의 SNS에 “‘여배우’는 여성혐오적 단어가 맞다. 이 간단한 문장이 이해되지 않으면 공부를 더 하라”고 일침을 가했다.두 사람 모두 ‘남배우’라는 말은 쓰지 않지만 ‘여배우’라는 말을 쓴다며 이는 남성의 시선에서 비롯한 단어라고 주장한다.배우 김혜수도 과거 ‘WE SHOULD ALL BE FEMINIST(우리는 모두 페미니스트가 되어야 합니다)’라는 페미니즘 문구가 쓰인 티셔츠를 입고 공식 석상에 등장해 관심을 모았다.그는 과거 영화 ‘차이나타운’ 제작보고회 때 “요즘 한국영화 시장에 여성이 주체가 되는 한국영화를 찾아보기 힘들다. 비중이 있어도 남자 캐릭터를 보조해주는 기능적인 역할에 그치는 경우가 많다”고 쓴 소리를 하기도 했다.이외에도 배우 공효진, 엄지원, 김여진, 권해효 등 여성 인권에 대해 발언한 연예인이 많다. 권해효는 ‘페미니스트로서 영향력을 보여달라’는 한국여성민우회의 요청에 이렇게 답했다. “‘여자다운, 남자다운’ 보다 나다울 수 있는 세상을 원한다”