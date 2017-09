배우 강소라가 출연하는 tvN 드라마 ‘변혁의 사랑’ 스틸컷이 공개돼 관심을 모으고 있는 가운데, 강소라가 과거 SNS에 올린 사진이 화제다.강소라는 과거 자신의 인스타그램에 “#커튼 #curtain 간만에 뮤직비디오 촬영... 예의바른, 노래도 잘하는 수호씨와 I indeed had a lot of fun making the music video of Suho From what I hear, he and I look somewhat alike So I asked him for a same posture”이라는 글과 함께 엑소 수호와 찍은 사진을 게재했다.사진은 수호의 첫 솔로곡 ‘커튼’의 뮤직비디오 촬영 현장에서 찍은 것으로, 강소라는 뮤직비디오 속에서 수호의 연인으로 출연했다.강소라와 수호는 사진 속에서 같은 포즈를 연출하며 다정한 모습을 보이고 있어 눈길을 끈다. 특히 두 사람은 과거 온라인 커뮤니티에서 닮은꼴로 화제가 된 바 있어, 두 사람의 만남이 더욱 이목을 집중시켰다.한편 ‘변혁의 사랑’은 오는 10월 14일 첫 방송된다.