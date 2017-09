그룹 핫샷의 데뷔 3주년 기념 팬미팅 티켓이 예매시작 1분 만에 매진하는 쾌거를 기록했다.소속사 스타크루이엔티㈜ 측은 “핫샷 데뷔 3주년 팬미팅 티켓이 21일 오후 8시 YES24에서 예매시작 1분만에 매진됐다”라고 밝혔다.데뷔 1,000일을 넘긴 4년차 아이돌인 핫샷의 멤버 노태현과 하성운은 Mnet '프로듀스 101 시즌 2'에 출연해 고된 연습 과정 속에서 최선을 다하는 모습이 강렬한 인상을 남기며 회 차를 거듭할수록 대중들의 큰 지지와 사랑을 받았다.실제로 핫샷은 노태현과 하성운을 포함하여 전 멤버들이 음악에 대해 무대에 대해 철저하고 끊임없이 준비해 온 그룹으로서 기본기가 탄탄한 그룹으로 정평이 나있다. 따라서 데뷔 3주년을 맞이해 핫샷은 그 동안 보여주지 못한 매력을 ‘HOTSHOT Fan Meeting In Seoul _ Time to fly (high)’를 통해 유감없이 선보일 예정이다.힘차게 날아오른 핫샷이 데뷔 후 국내에서의 첫 팬미팅인 ‘HOTSHOT Fan Meeting In Seoul _ Time to fly (high)’ 기다려 준 팬들을 위해 어떤 모습으로 그들만의 무대를 펼칠지 핫샷만의 감각적인 소통이 기다려진다.노태현은 "'프로듀스101 시즌2'를 통해 받은 사랑으로 핫샷 활동도 성공적으로 마칠 수 있었다"라며 "이제 JBJ 활동을 위해 준비하고 있지만 핫샷이 데뷔 후 국내에서 처음으로 갖는 팬미팅이라 설레고 기대된다"라고 소감을 전했다.한편 핫샷은 오는 11월 5일 오후 6시 서울 광장동 YES24 Live Hall에서 데뷔 3주년 기념 팬미팅을 가질 예정이다.