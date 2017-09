추석을 맞아 부모님 선물로 리차드 막스의 ‘로맨틱 콘서트’가 눈길을 끌고 있다.리차드 막스의 ‘로맨틱 콘서트’는 오는 10월 12일 인천 남동체육관을 시작으로 14일 서울 고려대 화정체육관, 15일 부산 벡스코에서 개최된다.리차드 막스는 ‘Now And Forever’로 국내 팬들에게 큰 사랑을 받았다. 그는 이 사랑에 보답하고자 ‘로맨틱 콘서트’를 여는 것. 이번 콘서트에서 그동안 많은 사랑을 받았던 명곡을 들려주고자 한다. 또 특별 아티스트 초청까지 예고해 예비 관객들의 기대감을 높이고 있다.리차드 막스의 ‘로맨틱 콘서트’의 자세한 사항은 예매사이트 인터파크, 예스24, 티켓링크, 엔티켓 등을 통해 확인할 수 있다.한편 리차드 막스는 1987년 데뷔해 ‘Now And Forever’ ‘Right Here Waiting’ 등의 곡으로 빌보드 차트에서 11주 연속 1위를 기록, 현재까지 전 세계적으로 3천 만장 이상의 음반 판매고를 기록, ‘팝 발라드의 황제’로 불리고 있다.