그룹 핫샷의 팬미팅 티켓예매가 오늘(21일) 시작된다.21일 소속사 측은 핫샷의 팬미팅 티켓예매가 오늘 오후 8시 예스24에서 시작된다고 밝혀 팬들의 이목을 집중시켰다.소속사 관계자는 “데뷔 3주년을 맞이하여 그룹 핫샷(HOTSHOT)은 그 동안 보여주지 못한 매력을 ‘HOTSHOT Fan Meeting In Seoul _ Time to fly (high)’를 통해 유감없이 선보일 예정이다.”며 “멤버들은 다시 한 번 날아오를 기회를 준 팬들에게 고마움을 전달하기 위하여 직접 아이디어 회의에 참여하여 단순한 팬미팅을 벗어나서 팬미팅과 콘서트를 혼합한 팬콘을 만들자고 단합하여 다양한 준비를 하고 있다.”라고 전했다.오는 11월5일 오후6시 광장동 예스24 라이브홀에서 펼쳐지는 이번 팬미팅에서 핫샷은 일본에서 발표했던 ‘Step by step’의 한국어 버전 디지털 싱글 발매에 맞춰 ‘Step by step’을 쇼케이스로 실연할 예정으로 팬들의 기대를 높였다.또 멤버들의 자작곡을 포함하여 10여곡의 노래를 선사할 예정이며 3주년 기념 한정판 CD를 제작해 팬들에게 증정할 예정이다. 한정판 CD에는 라디오 DJ 토크 형식의 핫샷 멤버들의 육성 좌담 트랙을 비롯하여 멤버들의 자작곡과 ‘JellY’, ‘STEP BY STEP’(한국어,영어) 등이 수록될 전망이다.