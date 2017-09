가수 추가열이 장애인 기타리스트 김지희 양과 함께 무대에 올랐다.추가열은 지난 14일 광화문 광장에서 2017 장애인문화예술축제의 일환으로 열린 콘서트 '동행'에서 장애인 기타리스트 김지희 양과 환상의 콜라보를 선보였다.이날 추가열은 오프닝으로 가을에 어울리는 'Autumn leaves'를 시작으로 '소풍같은 인생'으로 분위기를 고조시켰다.이어진 콜라보 공연에서는 추가열의 대표곡인 '나같은건 없는 건가요', '행복해요'로 시작하여 앵콜곡 엘비스 프레슬리의 'Can't help falling in love'로 가을밤을 화려하게 수놓았다.김지희 양의 어머니는 공연 후 "지희가 이번 공연을 통해 노래에도 관심을 가지게 된것 같아요. 특히 추가열 선생님께서 연습 때부터 지희의 목소리를 칭찬해주시고 힘을 북돋아 주신게 큰 도움이 된것 같아 너무 감사하게 생각합니다"라고 소감을 밝혔다.