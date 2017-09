그룹 B.A.P가 모바일 3D 아바타로 변신했다.앞서 B.A.P 멤버들이 플레이하는 모습이 SNS를 통해 공개되며 팬들로부터 뜨거운 반응을 얻은 3D 스타 아바타 모바일 서비스 ‘스타팝’은 팬들이 모바일 애플리케이션 안에서 자신이 좋아하는 스타 아바타와 교류할 수 있게 해준다.이는 국내뿐 아니라 중국, 일본, 북미 등 많은 팬들 사이에서 화제를 모으고 있어 이목을 집중시켰다.이에 대해 스타팝 관계자는 “팬들이 직접 B.A.P 아바타와 생활하며 멤버들의 다양한 대사와 동작을 볼 수 있을 뿐 아니라, 아바타와의 친밀도가 높아질수록 다채로운 상황을 경험할 수 있다”고 설명하며 “B.A.P 팬 유저만을 위한 이벤트 개최를 준비하고 있다”고 밝혔다.한편 B.A.P는 최근 발매한 일곱번째 싱글앨범의 타이틀곡 ‘HONEYMOON’과 수록곡 'ALL THE WAY UP'을 세련되면서도 청량한 매력으로 훌륭히 소화하며 첫 주 활동을 성공적으로 마무리했다.