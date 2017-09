그룹 방탄소년단이 컴백쇼를 진행하는 가운데 네티즌의 폭발적인 반응이 잇따르고 있다.방탄소년단은 오는 21일 엠넷에서 생방송되는 '방탄소년단 컴백쇼'에서 새 앨범과 신곡 무대를 최초로 공개할 예정이다.'방탄소년단 컴백쇼'는 지난 2월 발매한 'YOU NEVER WALK ALONE' 앨범 이후 약 7개월만에 컴백하는 방탄소년단과 전 세계 팬들을 위한 특집 방송으로 일본 엠넷 재팬 및 여러 온라인 채널을 통해 전 세계에 생중계된다.이 소식을 접한 네티즌은 "상상 그 이상"(dkft****), "기대하고 있어요 컴백쇼"(chuc****), "스케일 대박"(only****), "이번 앨범 진짜 기대된다"(seul****) 등의 반응을 보였다.