그룹 엑소가 화제를 모으는 가운데 멤버 찬열이 동영상을 공개해 눈길을 끈다.찬열은 최근 자신의 인스타그램에 "We got that!!!!!!! #power"라는 글과 함께 동영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 다양한 표정으로 각도에 상관없이 훈훈한 비주얼을 뽐내는 찬열의 모습이 담겨있다.한편 찬열이 소속된 엑소는 5일 신곡 'Power'를 공개했다.