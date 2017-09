케이팝 스타 태양과 이탈리아 브랜드 펜디(FEND)가 협업한 펜디 최초의 캡슐 컬렉션 ‘펜디 포 영배 (FENDI For Young Bae)’가 9월 1일 국내에 론칭 됐다.이번 캡슐 컬렉션은 지난 8월, MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에 출연한 태양이 MC들에게 선물하며 ‘통큰 선물’로 크게 화제 되기도 했다. 재킷, 티셔츠, 백팩, 파우치, 스니커즈, 열쇠 참으로 구성된 이 컬렉션에는 태양 특유의 스타일과 펜디의 2017 F/W 컬렉션의 정수가 녹아 있다.펜디 보캐브러리는 2017-18 F/W 남성 컬렉션의 핵심 테마다. 펜디의 크리에이티브 디렉터인 실비아 벤츄리니 펜디는 “펜디 보캐브러리는 THINK, FAITH, GRACE 등의 단어로 구성된다. 아주 흔하고 단순하지만, 그 단순성 속에는 영원히 지속되며 힘든 순간에 우리를 도와주는 중요한 의미가 담겨 있다.” 라고 말했다. 펜디 보캐브러리의 단어들에 가수 태양의 가치와 정신을 곁들이고, 데이지 꽃을 주 모티프로 활용했다.태양은 이번 협업을 진행하며 “펜디와 이 프로젝트를 함께 하고, 이 캡슐 컬렉션을 보여드리게 되어 무척 기쁘다. 큰 축복인 것 같아요.” 라고 전했다. 색상은 태양이 좋아하는 검은색 계열을 선택해 풍부한 디테일을 은은하게 표현했다. 펜디의 뛰어난 장인정신으로 완성된 이 컬렉션은 펜디와 태양이 공통으로 추구하는 가치인, 혁신과 쿨함을 추구하는 스타일링 철학을 잘 보여주고 있다..이번 캡슐 컬렉션은 지난 8월, MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에 출연한 태양이 MC들에게 선물하며 ‘통큰 선물’로 크게 화제 되기도 했다. 재킷, 티셔츠, 백팩, 파우치, 스니커즈, 열쇠 참으로 구성된 이 컬렉션에는 태양 특유의 스타일과 펜디의 2017 F/W 컬렉션의 정수가 녹아 있다.펜디 보캐브러리는 2017-18 가을/겨울 남성 컬렉션의 핵심 테마다. 펜디의 크리에이티브 디렉터인 실비아 벤츄리니 펜디는 “펜디 보캐브러리는 THINK, FAITH, GRACE 등의 단어로 구성된다. 아주 흔하고 단순하지만, 그 단순성 속에는 영원히 지속되며 힘든 순간에 우리를 도와주는 중요한 의미가 담겨 있다.” 라고 말했다. 펜디 보캐브러리의 단어들에 가수 태양의 가치와 정신을 곁들이고, 데이지 꽃을 주 모티프로 활용했다.태양은 이번 협업을 진행하며 “펜디와 이 프로젝트를 함께 하고, 이 캡슐 컬렉션을 보여드리게 되어 무척 기쁘다. 큰 축복인 것 같아요.” 라고 전했다. 색상은 태양이 좋아하는 검은색 계열을 선택해 풍부한 디테일을 은은하게 표현했다.